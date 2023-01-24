’Çarşı 1919’a tahliye

Samsun’da Anıt Park içerisinde faaliyet gösteren ‘Çarşı 1919’ tahliye edildi.

19 Mayıs 1919’un 100. yılında açılan ve kadınların el emeklerinin sergilediği ‘Çarşı 1919’a yıkım kararı geldi. Yıkım kararı üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara tahliye yazısı gönderildi. Dün akşam dükkanlarını kapatıp evlerine ayrılan kadınlar sabah iş yerine geldiklerinde ise kapının kilidinin kaynakla kapatıldığını gördü. Çarşı 1919 önünde toplanan kadınlar, kilidin açılmasını ve işlerinin devam etmesini istedi.

Kadınlar adına konuşan Çarşı 1919’dan Serpil Coşkun, bu çarşıda 100’den fazla kadının el emeği ürünlerinin sergilendiğini, kendilerine gösterilen yeni 3 dükkanın ürünleri sergilemek için yeterli ve fiziki şartlarının da iyi olmadığını söyledi. Kadınlara CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de destekte bulundu. Türkel, kadınlara daha iyi bir mekan ayarlanması çağrısında bulundu.

"Kendileriyle de anlaşmıştık ama sonradan ne olduysa bu karardan vazgeçmişler"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise konu hakkında, “Kadınlarımız orada uzun süredir bedelsiz bir şekilde oturuyor. Kendilerine oranın yıkılacağını ve başka bir yerde kendilerine dükkan vereceğimizi söylemiştik. Gerekli yazıları gönderdik. Kendileriyle de anlaşmıştık ama sonradan ne olduysa bu karardan vazgeçmişler. Önce kabul edip şimdi ise ‘çıkmak istemiyoruz’ diyorlar. Konu bundan ibarettir” açıklamasında bulundu.

Daha sonra Çarşı 1919’un kapısı açıldı. Çarşı, kadınlar tarafından tahliye edildi.