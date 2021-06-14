Çarşamba’ya “Bilim Parkı”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençleri bilimle buluşturmak, dünyayı ve çevrelerini daha iyi keşfetmelerini sağlamak amacıyla, ilçeye ‘Bilim Parkı’ kurulacağının müjdesini verdi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, öğrencileri bilim ile buluşturacak ve eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak olan “Çarşamba Bilim Parkı” için çalışmaların başladığını açıkladı. Batı Yaka’da, Gülhane Parkı yanında kurulacak olan Bilim Parkı ile öğrenciler, fen derslerindeki soyut olan ve 3 boyutlu düşünmeyi gerektiren kavramları, bizzat yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklar.

Bilim Parkı

Çarşamba’ya kazandırılacak olan ‘Bilim Parkı’ ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamızı bilim, sanat ve sporla buluşturmaya devam ediyoruz. İlçemize kazandırmak için çalışmalarına başladığımız Bilim Parkı’mız da bu manada bizim için çok önemli. Açık alanda kurmayı planladığımız parkımız, öğrenciyi temel alarak ve fen bilimleri dersleri öğretim programının temel amaçları göz önünde bulundurularak titizlikle hazırlandı. Gençlerimizin eğlenirken öğrenmeleri, dünyayı ve çevrelerini keşfetmeleri bizim için çok değerli. Çarşambamızı bu kapsamda geliştirmek, gençlerimize bilimle içi içe yaşayabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri alanları oluşturmak için çalışıyoruz. Parkımız sayesinde, gençlerimizin bilimi daha çok sevmelerini ve ilgi göstermelerini hedefliyoruz. İnşallah Bilim Parkımız hizmete açıldığında öğrencilerimiz, teorik olarak öğrendikleri bilgileri, burada pratikte hayata geçirerek keşfetme fırsatı bulacaklar” ifadelerini kullandı.

“Bilime uğraş vermiş çocuklar yetiştirmek en büyük gayemiz”

Çocuklarımızın bilim ile ilgileneceği faaliyet alanları oluşturuyoruz diyen Başkan Doğan, “Bilim Parkımızı hayata geçirmemizdeki en büyük amacımız, yarınlarımızın teminatı gençlerimizin, çocuklarımızın bilim ile uğraşabilecekleri faaliyet alanlarıyla iç içe büyümelerini sağlamak ve onları bilime özendirmek. Bilim insanı olma hayaliyle büyümüş, bilime uğraş vermiş çocuklar yetiştirmek en büyük gayemiz. Bir çocuğumuzun bile bu arzuyla büyümesi, ‘Ben bilim insanı olacağım’ demesi bizi çok mutlu edecektir. Bu sebeple tüm çalışmalarımızı, çocuklarımızın, genç neslimizin gereksinimleri doğrultusunda oluşturuyor, hayatlarına katkı sunabilmek arzusuyla çalışıyoruz. Ülkemizi, dünyamızı ileriye götürecek, bizi daha güzel yarınlarına ulaştıracak olan gençlerimize güveniyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak yarınımızın teminatı olan gençlerimizin; donanımlı, kendini geliştirmiş, başarılı bireyler olarak yetişmesi gayretiyle hizmet vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.