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Çarşambaspor’da ’suni çim’ endişesi

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor’da Teknik Direktör Kenan Yelek, "Şile maçı suni çimde oynanacak. Bu bizim için biraz sıkıntı çünkü biz çim sahada daha iyi oynayan bir takımız. İnşallah orada iyi mücadele edip istediğimiz puanı alırız" dedi.

SAMSUN 01.12.2020, 12:43
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Çarşambaspor’da ’suni çim’ endişesi
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TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor’da Teknik Direktör Kenan Yelek, "Şile maçı suni çimde oynanacak. Bu bizim için biraz sıkıntı çünkü biz çim sahada daha iyi oynayan bir takımız. İnşallah orada iyi mücadele edip istediğimiz puanı alırız" dedi.

Yeşil-beyazlı takım, Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Şile Yıldızspor maçı hazırlıklarını Adapark Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Şile Yıldızspor maçı hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Kenan Yelek, “İçel maçından sonra ara vermeden çalışmalara başladık. Nasip olursa uçakla İstanbul Şile’ye gideceğiz. Her maçın kendine göre zorluğu var. Rakibimiz sıralamada bizim üstümüzde. Özellikle kendi sahasında iyi oynayan bir ekip. Maç, suni çimde oynanacak. Bu bizim için biraz sıkıntı çünkü biz çim sahada daha iyi oynayan bir takımız. İnşallah orada iyi mücadele edip istediğimiz puanı almak istiyoruz. Çünkü en önemlisi son maçtan 4 oyuncumuz sarı kart cezalısı, santrafor oyuncumuz Serhan da yok. Birkaç oyuncumuzda sakatlandı. Kısacası son oynanan maçta ilk 11 oyuncumuzdan 5’i yok gibi gözüküyor şuan. Diğer arkadaşlarımıza da güvenimiz sonsuz tabii ki. İnşallah bu zorlu deplasmanı hep birlikte güzel bir şekilde geçeceğiz” diye konuştu.

Çarşambaspor kafilesi, bugün hava yolu ile İstanbul’a hareket edecek.
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