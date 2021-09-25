Çarşamba’da yangın

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Olay, Çarşamba ilçesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bisiklet tamircisi olan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sonucu yaralanan veya can kaybı olmazken, iş yerinde büyük zarar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.