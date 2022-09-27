Çarşamba’da özel öğrencilere özel ilgi

Çarşamba Belediyesi, özel eğitim gören öğrencilere keyif dolu anlar yaşattı.

Samsun Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademe orta ve ağır düzey zihinsel ve otizm farkındalığı olan özel eğitim öğrencileri Çarşamba’ya bir gezi düzenledi. Çarşamba Belediyesi tarafından özel eğitim öğrencilerinin topluma uyum sağlamaları ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen gezide öğrenciler meşhur Çarşamba pidesinin tadına bakarak güne başladı. Karadeniz Bölgesi’nin en büyük tabiat parkı olan Yeşilırmak Millet Bahçesinde deniz bisikletinden kara bisikletine kadar birçok aktivite yapan öğrenciler, millet bahçesinde yer alan Atlı Binicilik Tesisinde at bindi. Öğrencilerin yüzlerindeki sevinç görülmeye değerdi. 55 öğrencinin katıldığı gezide idareci ve öğretmenler de yer aldı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan öğrencilerin Çarşamba gezilerine ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Çarşamba’mızda çok özel, çok güzel öğrencilerimizi ağırladık. Onlarla birlikte güzel bir gün yaşadık, öğrencilerimizin gülen gözlerini görmek bizler için her şeye değer. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademe öğrencileri Çarşamba’mızdaydı. Değerli öğrencilerimizi ve hocalarımızı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Okul Müdürü Mustafa Yiğit, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a teşekkür ederek, “Çarşamba ilçesinde bizleri misafir edip her türlü desteği veren Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan’a; okul müdürü olarak öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlar ve velilerimiz adına teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.