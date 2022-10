Çarşamba Belediyesi’ne ’Bilim Parkı’ ödülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a ödülü takdim etti. Ödülü alan Başkan Doğan, "Geleceğin bilim insanları Çarşambamızda yetişsin diye ilçemize kazandırdığımız Bilim Parkı ile ödül almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 5-9 Ekim tarihleri arasında Ankara Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen ’Tam Bana Göre Festival’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Bilim Parkı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüle layık görüldü. Başkan Doğan ödülünü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın elinden aldı.

Festival için hazırlıklarını tamamlayarak Ankara’da yerini alan Çarşamba Belediyesi ekipleri, festival boyunca açacakları stant ile Çarşamba’yı ve ilçede gençlere yönelik yapılan yatırımları tanıtacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Genç zihinlerimizle Ankara’da buluştuk. Gençlerimiz bizim bugünümüz, güçlü yarınlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, AK Parti ailesi olarak gençlerimiz ile bir araya gelmekten, onların yanında olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz Bilim Merkezimizin bahçesinde yer alan Bilim Parkımız ile Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görüldük. Çok mutlu ve gururluyuz. Çarşambamızda gençlerimizin bilimle iç içe büyümesi için ilçemize kazandırdığımız Bilim Parkı’nın takdir görmesi bizler için çok gurur verici” diye konuştu.

Türkiye’nin farklı yerlerinden birçok belediyenin katılımıyla gerçekleşen festivalde söyleşiler, gösteriler, yarışmalar, konserler, atölyeler, sanal gerçeklik etkinlikleri ve daha birçok sürpriz olacak.

"Gençlerimize değer veriyoruz"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Ankara’da gerçekleşen ’Tam Bana Göre Festival’ bizler için çok değerlidir. Çarşambamıza kazandırdığımız Bilim Parkımız ile Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadığımı bir kez daha dile getirmek isterim. Bilim Parkımızın açılışını da Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST KARADENİZ’de gerçekleştirmiştik. Ödülümüzü, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan’ın elinden aldık. Festival kapsamında bugünümüzün ve yarınımızın teminatı gençlerimizle bir araya gelmek, zaman geçirmek, neşelerine, sevinçlerine, hayallerine ortak olmak en büyük mutluluğumuz. Yerel yönetimler olarak ilçelerimizi, yaptığımız faaliyetleri, gençlik yatırımlarımızı gençlerimize anlattık. Genç zihinlerimizin taleplerini, beklentilerini dikkate alarak yol haritamızı belirliyoruz. Biz AK Parti ailesi olarak gençlerimizle değer veriyor; 2023, 2053, 2071 hedeflerine gençlerimizle yan yana yürüyoruz” diye konuştu.

"Gençlerimizle yan yana yürüyoruz"

Gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu paylaşan Başkan Doğan, “Biz her zaman gençlerimizle birlikte; aklı, bilimi ve istişare kültürünü ön planda tutan anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde gençlerimizin her anlamda kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bilim kültürünün gelişimini sağlamak, geleceğin bilim insanlarının Çarşambamızda yetişmesine katkı sunmak adına Bilim Parkımızı ilçemize kazandırdık. Sportif altyapımızın güçlendirilmesi, bileği ve yüreği sağlam sporcularımızın yetişmesi için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. İlçemizde, spor tesislerimizin yapımı, mevcut tesislerin güçlendirilmesi için çalışmalarımız hızıyla sürüyor. Eğitim kenti Çarşambamızda 3 fakülte, 2 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Hayalimiz; aklı ve bilimi ön plana alan, yüreği milli değerlerimizle dolu olan gençlerimizin, toplumsal hayatın her alanında etkin rol aldıklarını görmek. Güçlü Türkiye, gençlerimizin başarıları ile daha da ileri gidecektir. Biz Çarşamba Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerine destek olmaya, onlarla yan yana yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.