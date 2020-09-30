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Canik’ten tüm okullara akıl ve zeka oyunları setleri

CANİK BELEDİYESİ İLÇE SINIRLARINDA BULUNAN TÜM OKULLARA AKIL VE ZEKA OYUNLARI SETLERİ HEDİYE EDECEK.

SAMSUN 30.09.2020, 14:00
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Canik’ten tüm okullara akıl ve zeka oyunları setleri

Canik Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan tüm okullara akıl ve zeka oyunları setleri hediye edecek.

Canik Belediyesi öğrencileri geleceğe hazırlamak için Canik ilçesindeki tüm okullara akıl ve zeka setleri hediye etmeye hazırlanıyor. 28 farklı akıl ve zeka oyunu seti okullara hediye edilerek çocukların istifadesine sunulacak.

Canik eğitim üssü olacak

Canikli öğrencilere 21. yüzyılın temel becerilerini kazanmaları noktasında alt yapı hizmetlerini oluşturma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Akıl ve zekâ oyunları; zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan; bunun yanında dikkat, konsantrasyon, bağlantısal düşünme, geometrik algılama ve görsel zeka becerilerini geliştiren bir eğitim metodu. Canik’teki çocuklarımızın bu imkanlardan mahrum kalmasını istemiyoruz. Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerçekleştirdiğimiz istişareler neticesinde setlerimizi belirledik. Eğiticilerimiz eğitimlerini tamamladılar. İlçemizi eğitimde marka ilçe haline getirerek bir eğitim üssü yapmayı planlıyoruz. Orman Okulu projemiz bunun ilk adımıydı. Robotik kodlama ve yazılım eğitimleri, akıl ve zeka oyunları setleriyle bu projemizi destekleyeceğiz. Kendime her zaman şu soruyu soruyorum. Neden ilçemizden bir Selçuk Bayraktar yetişmesin? Bunun hayalini kuruyorum. Bu yavrularımızın bu donanımda olduğuna desteklenmeleri halinde bu hayali kuşanacaklarına inanıyorum. Geçmişini özümseyen, köklerini bilerek yetişen ayrıca kendi yaşadığı zamanın şartlarını da bilerek geleceğe yürüyen bir nesil yetişmesini arzu ediyoruz” dedi.

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