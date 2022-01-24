Canik’te kar mesaisi sürüyor

Hafta sonu yoğun kar yağışının yaşandığı Canik’te yol açma ve kar temizleme faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor.

Hafta sonu yoğun kar yağışının yaşandığı Samsun’un Canik ilçesinde, yağışların başladığı saatten itibaren yol açma ve kar temizleme faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte yerinde inceledi. Başkan Sandıkçı, “Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yürüterek ilçedeki yolları ulaşıma açan ekiplerimiz kar yağışının yoğun yaşandığı bölgemizde gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Ekipler gece-gündüz çalışıyor

Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yoğun şekilde çalıştığını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Hafta sonu itibariyle yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde hummalı bir çalışma başlattık. Kar yağışının başladığı saatlerden itibaren ekiplerle birlikte belediyemize ait tüm iş makinelerini bölgeye sevk ettik. Fen İşleri Müdürlüğümüzde görev yapan arkadaşlarımız merkezdeki ve kırsaldaki mahallelerimizde gece gündüz çalışarak Canik’in yollarını karlanma ve buzlanmaya karşı temizliyor. Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir tarafındaki kaldırım ve sokaklarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Allah’a şükür şimdiye kadar ilçemizde bir sorunla karşılaşmadık” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti.