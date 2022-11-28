Canik’te çocuklara özel eğitim modülü

Canik Belediyesi Sıbyan Okulları’nda öğrenciler özel eğitim modülleriyle eğlenirken öğreniyor.

Canik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sıbyan Okulları’nda 4-6 yaş grubu öğrenciler yaş gruplarına göre özel hazırlanan eğitim modülleri ile eğlenirken öğreniyor. Öğrenciler zihinsel, bedensel ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlerin yanı sıra tiyatro, sinema ve spor gibi birçok farklı etkinliklerle bir araya geliyor.

Çocuklar oyun eşliğinde öğreniyor

Canik Belediyesi Sıbyan Okulları’nda uygulanan eğitim modülleriyle öğrencilerin eğlenirken öğrendiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı,“Sıbyan Okullarımızda çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve kişisel gelişimlerine en iyi şekilde katkı sağlamak adına özel olarak hazırlanan eğitim modülleri çerçevesinde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde değerler eğitimi, sağlık ve hijyen eğitimi alıyorlar. Renkleri, sayıları ve geometrik şekilleri oyunlar eşliğinde eğlenirken öğreniyorlar” dedi.

Çocuklar etkinliklerle buluşuyor

Öğrencileri farklı etkinliklerle buluşturduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Sıbyan Okullarımızda öğrencilerimizi milli ve manevi değerlerimizi öğreten, sosyal sorumluluk konularında bilinçlenmelerini sağlayan eğitici ve eğlenceli tiyatro, sinema, ve yaş gruplarına uygun etkinliklerle buluşturuyoruz. Özel gün ve haftalarda öğrencilerimizle beraber etkinlikler düzenliyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüm konularında okullarımızda, Sıfır Atık Köyümüzde ve Canik Orman Okulumuzda eğitimler ve etkinlikler düzenliyoruz. Toplum bilinci yer edinmiş, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanmış bir nesil inşa ediyoruz” diye konuştu.