Canik’te çocuklar ‘Keloğlan’ı izledi

Antalya Devlet Tiyatroları tarafından Canik’te düzenlenen açık hava tiyatrosunda ‘Herkes İçin Keloğlan’ adlı çocuk oyunu seyircisiyle buluştu.

Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle Canik Belediye Meydanı’nda Antalya Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği açık hava tiyatrosunda ‘Herkes İçin Keloğlan’ adlı çocuk oyunu seyircisiyle buluştu. Gösteriye çocukların yanı sıra aileler de yoğun ilgi gösterdi.

“Belediyemiz kültür ve sanatta öncü olmayı sürdürecek”

İlçede kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bugün burada ‘Herkes İçin Keloğlan’ adlı oyunu ilçe halkımızla buluşturduk. Kültür ve sanat etkinliklerimizde ilçemizdeki çocuklarımız için sahnelenen bu oyun geleneksel Türk tiyatrosu örneklerini barındırması açısından da oldukça önemli. Masal kahramanlarımızın bu tür oyunlar sayesinde yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması kültürümüze büyük katkı sağlamaktadır. Canik Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hitap edecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Belediyemiz kültür ve sanatta öncü olmayı sürdürecek” dedi.