Canik zabıtasından nokta denetim

Canik Belediyesi zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren market ve pazarlarda denetim gerçekleştirdi.

Zabıta müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlerde, semt pazarlarında hijyen, reyon ve kasa fiyatlandırmaları, son tüketim tarihi ve ürün gramajları denetleyen zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine anında gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar tarafından gelen ihbarlar doğrultusunda anında kontrollerin gerçekleştiğini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Zabıta ekiplerimizle ilçemizde vatandaşlarımızın sağlıklı ortamlarda güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi adına denetimlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren tüm marketlerde ve semt pazarlarında hijyen, gramaj kontrolü, reyon ve kasa fiyatlandırmalarını denetliyoruz. Genel denetlemelerimizle birlikte vatandaşlarımız tarafından bizlere iletilen ihbarlar doğrultusunda söz konusu işletmelerde anında kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Müsaade etmeyeceğiz”

İlçede denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde haksız fiyat artışına, stokçuluğa, hijyen koşullarına uymayan, uygunsuz ortamlarda üretim yaparak halkımızın sağlığını tehdit edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da denetimlerimize sıkı bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.