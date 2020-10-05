banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İyi ki doğdun Yaşar Kemal!
İyi ki doğdun Yaşar Kemal!
12 yıla kadar hapsi isteniyor
12 yıla kadar hapsi isteniyor
Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'a transfer oldu
Fenerbahçeli Zanka Kopenhag'a transfer oldu
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlarda! İbo Show'dan ilk görüntüler...

Canik Belediyesi’nden “Canik Basket” açıklaması

CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI.

SAMSUN 05.10.2020, 15:47
Canik Belediyesi’nden “Canik Basket” açıklaması

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Canik Basket Kulübü’nün Canik Belediyesi ile organik ya da inorganik / resmi ya da gayri resmi herhangi bir bağı bulunmadığını açıkladı.

Canik Basket sporcularının maça tramvay ile gittiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Basket Kulübü’nün Canik belediyemizle organik ya da inorganik / resmi ya da gayri resmi herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bahsi geçen Basketbol takımının adı ‘Canik Basket’tir. Kamuoyunda yazıldığı şekliyle ‘Canik Belediye Basket’ değildir. Canik Belediyesinin hali hazırda Süper Lig’de bir basketbol takımı yoktur. Söz konusu takım belediyemizden ya da belediyemize bağlı iştiraklerden bağımsız bir derneğe aittir. İlgili spor kulübüne ‘belediye’ ibaresini kullanmamaları yönünde gerekli ihtarlar yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
İmsak 05:35
Güneş 06:59
Öğle 12:57
İkindi 16:10
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2