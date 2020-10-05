Canik Belediyesi’nden “Canik Basket” açıklaması
CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI.
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ‘Canik Basket Kulübü’nün Canik Belediyesi ile organik ya da inorganik / resmi ya da gayri resmi herhangi bir bağı bulunmadığını açıkladı.
Canik Basket sporcularının maça tramvay ile gittiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Basket Kulübü’nün Canik belediyemizle organik ya da inorganik / resmi ya da gayri resmi herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Bahsi geçen Basketbol takımının adı ‘Canik Basket’tir. Kamuoyunda yazıldığı şekliyle ‘Canik Belediye Basket’ değildir. Canik Belediyesinin hali hazırda Süper Lig’de bir basketbol takımı yoktur. Söz konusu takım belediyemizden ya da belediyemize bağlı iştiraklerden bağımsız bir derneğe aittir. İlgili spor kulübüne ‘belediye’ ibaresini kullanmamaları yönünde gerekli ihtarlar yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.
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