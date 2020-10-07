Büyükşehir hedefi artırdı
SAMSUN'UN YOL SORUNUNU KÖKÜNDEN ÇÖZMEKTE KARARLI OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, YIL SONUNA KADAR HEDEFLENEN 1100 KİLOMETRE YOLUN TAMAMLANDIĞINI VE HEDEFİ 1250 KİLOMETREYE ÇIKARDIKLARINI SÖYLEDİ.
Samsun’un yol sorununu kökünden çözmekte kararlı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yıl sonuna kadar hedeflenen 1100 kilometre yolun tamamlandığını ve hedefi 1250 kilometreye çıkardıklarını söyledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 ilçede kurduğu şantiyelerle şehrin çevresini değiştirmeye devam ediyor. Konforlu ulaşım adına ilçelerin tamamında yol seferberliğinin devam ettiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Biz hizmet için geldik. Hakkaniyetle ve aciliyeti olan yerlere öncelik vererek özellikle kırsal mahallelerimizdeki yol sorununu bitireceğiz" dedi.
Samsun’da göreve geldikleri ilk günden itibaren yol atağı başlattıklarını belirten Başkan Demir, ”Beton yol, A tipi sathi kaplama ve B tipi sathi kaplama olarak yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 1100 kilometreyi tamamladık. 2020 sonuna 3 ayımız var. Hedefi büyüttük ve 1250 kilometreye çıkardık. Türkiye’de yol problemi kalmayan şehirlerden biri haline gelene kadar durmayacağız. Altyapıdan üst yapıya her alanda şehrimizde hizmet atağımız var. Samsun’umuzu ilmek ilmek işleyerek geleceğe taşıyoruz. Vatandaşlarımızın her talebi bizim başımızın üstünedir. 2021 yılında da yol yatırımlarımız aynı şekilde devam edecek" diye konuştu.
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