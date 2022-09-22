Bisikletten düşen yaşlı adam ölümden döndü

Samsun’un Bafra ilçesinde bisikletten düşen yaşlı adam hastanelik oldu.

Kaza, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle seyir halinde olan yaşlı adam yoldaki kanala takılarak yere düştü. Şans eseri arkasından gelen araçların altında kalmadan kurtuldu.

Yaşlı adama yardım eden vatandaşlar tarafından 112’ye haber verildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.