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Betonu akarsuya boşaltan mikser, jandarmaya yakalandı

Samsun’da haznesindeki artan betonu akarsuya boşaltan mikser, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak hakkında idari işlem yapıldı.

SAMSUN 17.06.2021, 14:53
Betonu akarsuya boşaltan mikser, jandarmaya yakalandı

Samsun’da haznesindeki artan betonu akarsuya boşaltan mikser, jandarma tarafından suçüstü yakalanarak hakkında idari işlem yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nca çevre ve doğanın korunması için çevre suçlarıyla mücadele amaçlı denetimler sürdürülüyor. Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre ve Doğa Koruma Timi ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde beton mikserlerinin araç haznesinde kalan betonu akarsulara boşaltıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgede yoğunlaştırılan denetimler esnasında jandarma, bir beton mikserinin artan betonu akarsuya boşalttığını tespit etti.

Araç sahibi firma ve araç sürücüsüne gerekli ikazlar yapıldıktan sonra ilgililer hakkında idari işlem uygulandı.
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