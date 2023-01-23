Başkan Togar: “Bir asırlık özlem çok yakında dinecek”

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin bir asırlık özlemini çok yakında dindireceğiz. 2024 yılında hasta kabulüne başlayacak hastanemiz konutlaşma, ticari alanlar ve sosyal tesisleri peşinde sürükleyerek ilçemizin dinamosu olacak” dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yapımı devam eden 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’nin de eşlik ettiği ziyarette, inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden hastaneye ilişkin yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alındı.

Firma yetkilileri 62 bin 700 metrekare inşaat alanı üzerinde çalışmalara devam ettiklerini bildirdi. Modern ve yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak hastanenin 250 yatak kapasitesi, 7 ameliyathane, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 10 diş ünitesi, 18 diyaliz yatağı ve 97 poliklinikle hizmet vereceği belirtildi. Hastanede gebe sınıfı, evde sağlık birimi, diyabet merkezi gibi hizmet merkezlerinin de yer alacağı ve 518 araçlık otopark alanının da proje dahilinde olduğu ifade edildi.

Hastane kalkınmayı peşinde sürükleyecek

Devlet hastanesinin ilçenin gelişimine öncü bir hareket sağlayacağına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizi özlemle beklediği hastaneye kavuşturuyoruz. Modern ve yüksek teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılmış hastanemizle bir asırlık özlemi çok yakında dindireceğiz. 2024 yılında hasta kabulüne başlayacak hastanemiz konutlaşma, ticari alanlar ve sosyal tesisleri peşinde sürükleyerek ilçemizin dinamosu olacak. Kalkınma hamlesi yerelde genelde ve her türlü alanda Tekkeköy’de start almıştır. Bir hastanenin bir ilçeyi bir kenti nasıl değiştireceğini, nasıl geliştireceğini hep birlikte göreceğiz. Daha güzel bir Tekkeköy hedefine hep beraber ilerleyeceğiz” dedi.