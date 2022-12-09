Başkan Sandıkçı’dan mitinge davet

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, toplu açılış töreni için Samsun’a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için tüm vatandaşları 10 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek büyük buluşmaya davet etti.

“Tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum”

Büyük buluşmaya tüm vatandaşları davet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Samsunumuza teşrif ediyor. Canik Belediyesi olarak hayata geçirmiş olduğumuz projelerin de açılışının gerçekleşeceği bu törende, dünya lideri Cumhurbaşkanımızı heyecanla ve büyük bir coşkuyla karşılamaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek toplu açılış töreni 10 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.