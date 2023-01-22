Başkan Sandıkçı: “Canik’te teknolojiye yön veren bir nesil yetişecek”

Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde oluşturulan atölyelerde öğrencilerin alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı bir şekilde eğitim alacağını belirterek, burada teknolojiye yön veren neslin yetiştirileceğini söyledi.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan, gençlerin ve çocukların bilim ve teknoloji alanında uygulamalı ve teorik olarak eğitim alacağı, içerisinde özel olarak oluşturulan atölyeler ve keşif alanlarında çalışmalar gerçekleştireceği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için öğrenci seçme sınavı düzenleniyor.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde oluşturulan atölyelerde öğrencilerin alanında uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı bir şekilde eğitim alacağını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımız ve gençlerimiz ilçemize kazandırdığımız Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknoloji alanında alacakları eğitimlerle bu alanda kendilerini geliştirecek, yeteneklerini keşfedecek ve Allah’ın izniyle yerli ve milli eserlere imza atacaklar. Eğitimin ve gelişimin yüzyılı Türkiye Yüzyılında onlar ortaya koyacakları çalışmalarla hepimizi gururlandıracak. Öğrencilerimiz Canik Keşif Kampüsümüzde oluşturduğumuz atölyelerde T3 Vakfı’nın alanında uzman eğitmenleri ile birlikte deney ve gözlem çalışmaları yapacak, uygulamalı bir şekilde eğitim alacaklar” dedi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü için düzenlenen öğrenci seçme sınavına Samsun’da ikamet eden 4 ve 5. sınıf öğrencileri başvuru yapabilecek. Yazılı sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler, proje sınavına girmeye hak kazanacak. Her iki sınavda da başarı elde eden öğrenciler, 2 yıl boyunca ücretsiz bir şekilde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde eğitim alacak. Sınav başvuruları 29 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek.