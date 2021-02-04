Başkan Özdemir: "Havza için güzel planlarımız var"

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza için güzel planlarımız var. Hazırlıklarını yapmış olduğumuz projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı Havza’da bir dizi ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Orhan Kırcalı Havza ziyareti kapsamında ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve parti yöneticileri ile bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretler kapsamında Havza Belediyesine geçen Kırcalı burada Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’den ilçede yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler aldı.

Projeler hakkında bilgi veren Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İnşallah Havza için güzel planlarımız var. Hazırlıklarını yapmış olduğumuz projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi sayın milletvekilimiz Orhan Kırcalı Bey bizlerin yanında ve bizlere destek olmakta. Havzalılar adına sayın milletvekilimize desteklerinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ise “Havza Samsun için önemli bir ilçe. Biz bölgenin insanıyız ve bölgemizin gelişmesi için çalışmaktayız. Havza’nın gelişime katkı sağlamak adına üzerimize düşen ne var ise yapmaktayız ve yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.