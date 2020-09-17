Başkan Özdemir: "Bizleri kurallara uyarak destekleyin"
HAVZA BELEDİYE BAŞKANI SEBAHATTİN ÖZDEMİR HAVZA KAYMAKAMI METİN YILMAZ BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET TARAFINDAN YAPILAN MASKE DENETİMİNE KATILDI. BAŞKAN ÖZDEMİR; “BİZLERİ KURALLARA UYARAK DESTEKLEYİN.” DEDİ.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz başkanlığındaki heyet tarafından yapılan maske denetimine katıldı. Başkan Özdemir, “Bizleri kurallara uyarak destekleyin” dedi.
Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kidemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural ile Emniyet ve zabıta ekiplerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde esnafları ziyaret eden Kaymakam Yılmaz, “Son günlerde vakalar artış göstermekte. Tüm işletmelerin alacağı tedbirler belli. Herkes kurallara uyarsa biz bu hastalığın üstesinden geliriz” diye konuştu.
Başkan Özdemir ise, “Sizlerden çok şey istenmiyor, maskenizi takın ve sosyal mesafeye dikkat edin. Diğer konularda devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlası ile yapmakta zaten. Bizler sizler için çalışıyoruz, sizlerde bizleri kurallara uyarak destekleyin” şeklinde konuştu.
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