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Başkan Demirtaş: “Hizmet gitmeyen mahallemiz kalmayacak”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Görev sürecimiz boyunca, hizmet gitmemiş hiçbir mahallemiz kalmayacak. 2022 yılımızın yeni bütçesi ile ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

SAMSUN 20.01.2022, 16:44
Başkan Demirtaş: “Hizmet gitmeyen mahallemiz kalmayacak”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Görev sürecimiz boyunca, hizmet gitmemiş hiçbir mahallemiz kalmayacak. 2022 yılımızın yeni bütçesi ile ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlkadımlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek muhtarların sorun, istek ve dileklerini dinledi. Mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması yönünde oldukça önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Demirtaş, “İlkadım’ı muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda yapabildiklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her muhtarımızın kendi mahallesinde etkin olmasını arzu ediyorum. Bunların dışında belli bir program dâhilinde tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarınızı bire bir karşılıklı konuşarak netleştirip şehrimize, insanımıza daha güzel hizmet edebilmek için iş birliğini pekiştirmemiz gerektiği kanaatindeyim” diye konuştu.

“Büyükler Kreşi tam not aldı”

Yapmayı planladıkları projelerden bahsede Başkan Demirtaş, “İlk olarak ‘ATA Ocağı(Büyükler Kreşi)’ projesini anlattı. Buradaki muradımız evlatları tarafından yalnızlığa itilmiş olan büyüklerimizi burada konuk edeceğiz. Yaş farkından dolayı iletişimde sıkıntılar yaşayan, yaşlılarımız sabah kalktığında kendi akranıyla beraber olabileceği, sohbet edebileceği, hobi bahçeleri tarzında bir mekanda zaman geçirebileceği, akşam da evine dönebileceği bir ortamda, sosyal donatıları olan bir mekanda satranç ve dama gibi oyunlar oynayacağı etrafı korunaklı alanda bulunan bahçede toprakla uğraşarak günü stresini üzerlerinden atacakları bir yapıda bir araya getireceğiz. Zaman zaman eli öpülesi büyüklerimize şehir turu düzenleyip gezdireceğiz. Bu projemizdeki muradımız huzurevlerinden farklı olarak yaşlı büyüklerimize sosyal hayatın içerisinde, ailelerinden kopmadan farklı yaşam alanlarında hoşça vakit geçirebileceği bir ortam sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehrin en önemli açığını kapatacak Refakatçi Evi”

“Özellikle hastanelere uzak ilçelerden ve kırsal mahallerden gelen vatandaşların sıkıntısını giderecek olan ‘Hasta ve Refakatçi Evi’ projesi ile şehrin önemli bir eksiği de kapatmış olacağız” diyen Başkan Demirtaş, "Amacımız hasta yakınlarının mağdur olmasını engellemek. Çevre illerden Samsun’a gelen vatandaşlarımızın istirahat edebileceği, duşunu alabileceği, yemek yiyeceği ve konaklayabileceği bir yer hazırlıyoruz. Duruma göre yoğunluğa göre talep olursa kapasiteyi arttırarak ek binada yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Şefkat Evi ile kimsesizlerin kimsesi olacağız”

İlkadım’da sokakta kalmış kimsesizlerin kimsesi olacakları “Şefkat Evi(Kimsesizler Evi)”projesinden de bahseden Başkan Demirtaş şöyle devam etti:

“Mahalle muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan ve kimsesizlerden gelen başvuruları değerlendiren ekiplerimiz, özel araçlarla bulundukları yerden aldıkları sokakta yaşayan vatandaşlarımızı, Şefkat Evimizde konuk edeceğiz. Sosyal donatısı olan tesisimize gelen kayıt işlemi yapılan kimsesizlerin, banyo, berber, yeni kıyafet ve 24 saat sıcak su gibi temel ihtiyaçları karşılayacağız. Sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek vereceğimiz alanda 2 ile 4 yataklı odalarda sıcak bir yuva oluşturacağız."

“Sosyal yaşam tesis açığını kapatıyoruz”

İlçede yaşam alanı ve sosyal tesis açısından büyük bir eksikliğin olduğuna dikkat çeken Başkan Demirtaş şunları söyledi:

“İlkadım ilçemizde kısa zamanda nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Kalkancı Mahallemize yeni bir yaşam alanı ve sosyal tesis kazandıracak ‘Kalkancı Yaşam Alanı’ projemizle çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere ve kadınlara yönelik birçok hizmeti bir arada sunacağımız çeşitli sosyal ve kültürel tesisleri bünyesinde barındıran dev tesis bir başka sosyal sorumluluk projemiz olacak. Manzaraya hâkim yaz-kış kullanıma uygun açılır-kapanır camekanları, ebeveynleri ile gelen çocukların özgürce vakit geçirebileceği, özel organizasyonlar için rezervasyon yapılabilecek localar, mescit ve otopark alanları ile İlkadımlıların vazgeçilmez adresi olacak.”

“İnsan odaklı hizmetleri paylaştı”

Başkan Demirtaş, konuşmasında ayrıca İlkadım belediye hizmetlerinin yanında Covid-19 pandemisi sürecinde yoğun bir tempoda sürdürülen etkili çalışmaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve amatör spor kulüplerine yapılan yardımları, eğitime verilen destekleri ve kültürel alanda yapılan çalışmaları paylaştı.

Toplantının sonunda sözü muhtarlara bırakan Başkan Demirtaş, muhtarlardan taleplerini ve mahalleleri ile ilgili sıkıntıları dinleyerek tek tek not aldırdı. Muhtarlar ise Başkan Demirtaş’a daha çok bir araya gelmek istediklerini ifade ederek toplantı için teşekkür ettiler.

Ihlamur Kafe’de gerçekleştirilen istişare toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve 55 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarlar toplantısında, mahallelerde sürdürülen belediye hizmetleri de ele alınırken, 2022 programı da istişare edildi.

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