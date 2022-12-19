Başkan Demirtaş: “Birlikte olmalı, birlikte hareket etmeliyiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İLKEM Eğitim Merkezlerinin veli, öğretmen ve öğrenci etkileşimi ile başarıyı hedeflediğini belirterek, “Çocuklarımızın rahat çalışacağı bir dünya oluşturmak için birlikte olmalı, birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

İlkadım Belediyesi İLKEM Eğitim Merkezi öğrencilerin yanı sıra velilerin de yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması yönünde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Her yıl eğitimdeki kaliteyi ve hedeflerini büyüten İLKEM Eğitim Merkezi öğrencilerin durumlarını veli-öğrenci buluşmasıyla paylaştı. Velilerden gelen yapıcı önerileri içtenlikle değerlendirip, alınması gereken önlemleri de gündemine aldı. Oldukça verimli geçen toplantılarda öğrencilerin durumlarını, derslerdeki ve okul içindeki performanslarını, ahlaki gelişimlerini velilerle bire bir görüşerek başarı ivmesinin artırılması hedefleniyor.

“İş birliğinin önemine değindi”

Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmek için okul, aile öğrenci ve öğretmen iş birliğinin önemli olduğunu ifade eden İLKEM Eğitim Koordinatörü Davut Öz, “Bu yıl öğrencilerimizle birlikte YGS veLGS’de çok ciddi başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Velilerimizle sürekli koordine halindeyiz. 15 günde bir öğretmenlerimizden sınıflarındaki öğrencilerle ilgili gelişmeleri velilerle paylaşarak başarı için ortak çalışmalar yürütüyoruz. İlçemizde eğitim kalitesinin yükselmesi için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde okul kadar ailenin de önemi büyük”

Çocuk eğitiminde ailenin en az okul kadar önemli olduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İLKEM Eğitim Merkezimiz çok iyi bir eğitim programı hazırladı. Veli, öğretmen ve öğrenci koordinasyonunda köprü görevi gören aile, hem okulun akademik kadrosundan destek alarak hem de çocuğa destek olarak başarılı bir geleceğe adım atmasına yardımcı oluyor. Bu etkileşim ise öğrencilerin başarısını olumlu yönde etkiliyor. Çocuklarımızın rahat çalışacağı bir dünya oluşturmak için eğitimin her kademesinde mücadele etmek zorundayız. Birlikte olmalı, birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

Etkinliklere katılan öğrenci velileri de uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek başta İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a ve İLKEM idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.