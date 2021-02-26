banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Vergi daireleri bu hafta sonu açık olacak
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
Bitcoin dolandırıcılarına dikkat: 328 kişi bu tuzağa düştü
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
İMAMOĞLU: “İNSANA YASAK ORMAN OLMAZ”
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın, gram altın fiyatları

Başkan Demir: "Vakalardaki artış bölgenin iklim şartlarıyla ilgili"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs vaka sayılarındaki artışa değinerek, “Bu artışın bölgenin iklim şartlarıyla da ilgili olduğunu görüyoruz. Süreci takip ediyoruz. Vaka sayılarının artması, Türkiye ortalamasının üzerine çıkması halinde mutlaka ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacaktır” dedi.

SAMSUN 26.02.2021, 14:54
3
Başkan Demir: "Vakalardaki artış bölgenin iklim şartlarıyla ilgili"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, korona virüs vaka sayılarındaki artışa değinerek, “Bu artışın bölgenin iklim şartlarıyla da ilgili olduğunu görüyoruz. Süreci takip ediyoruz. Vaka sayılarının artması, Türkiye ortalamasının üzerine çıkması halinde mutlaka ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacaktır” dedi.

Bir yaygın TV kanalına video konferansla katılan Başkan Mustafa Demir, son dönemde Karadeniz’de artan korona virüs vakaları üzerine değerlendirmede bulundu. Samsun’un ilk 5 il arasında yer almasının bölgesel, kültür, sosyal hayat ve iklim şartlarının etkili olduğunu düşündüklerini ifade eden Başkan Demir, “Pandemi sürecinde bir yılı dolduruyoruz. Samsun’da belediyemiz, valilik bünyesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ciddi çaba sarf ediyor. Dezenfekte, maske ve sosyal mesafe, özellikle HES kodu uygulamalarına ilişkin her yerde çok sayıda denetleme yapıyoruz. Halkımız da kurallara büyük ölçüde uyuyor. Sanıyorum mevsimin verdiği özellik itibariyle iklimin kış şartlarıyla birleşmesi, bölge insanımızın kültürel özellikleri, geleneklerine bağlılığı, ailelerin çok sık bir araya gelmesi, bir kısım düğünler ve benzeri buluşmaların etkili olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Vatandaşlardan sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat etmelerini isteyen Başkan Demir, şunları söyledi:

“Sosyal mesafe ve maske takma başarılamadığı için vaka sayıları artırıyor. Başka bir neden de yok. Samsun, 4 ulaşım arterinde bölgenin merkezi ve giriş çıkış noktası. Bu etkili oluyor. Akraba ilişkileri Karadeniz’de yoğundur. Hafta sonları bir araya gelinmeyle ilgili yaptırdığımız kültürel çalışmalara ilişkin veriler var. Biz büyükşehir belediyesi olarak sürekli halkımızı uyarıyor ve sosyal mesafeye dikkat çekiyoruz. Pandeminin ilk başladığı zamanlarda son bahara kadar Karadeniz Bölgesi, vaka sayılarına en az görüldüğü bölgeydi. Bu artışın bölgenin iklim şartlarıyla da ilgili olduğunu görüyoruz. Süreci takip ediyoruz. Vaka sayılarının artması, Türkiye ortalamasının üzerine çıkması halinde mutlaka ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacaktır. Pandemi kurulunda da bunları sık sık değerlendiriyoruz. HES kodu uygulamasına büyük önem veriyoruz. İnsan hareketliliğinin fazla olduğu pazarlar, caddeler AVM’lerde, toplu taşımalarda çok dikkat ediyoruz. Önümüzdeki günlerde düşüşe geçmesini bekliyoruz.”
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19