Başkan Demir: ”Samsun’u geleceğe taşıyacak birçok proje tek tek hayat buluyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ”Samsun’u geleceğe taşıyacak birçok proje tek tek hayat buluyor. Samsun, eğitimde, sağlıkta, her alanda geleceğin en vizyonlu, en gelişmiş şehirlerinden biri olacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, incelemelerine 1242 metrekare alan üzerine inşa edilen ve içerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar ve masaj odalarının bulunacağı Belediye Hamamı ile başladı. Burada çalışmaların son durumunu gören Başkan Demir, Samsun’u sağlık, kültür, tarih ve turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hamam incelemesi sonrası şehrin otopark sorununa büyük rahatlık getirecek Anakent İş Merkezi’ndeki yıkım çalışmalarını takip etti. Yıkımın bitmesiyle inşaat çalışmalarının başlayacağını ifade eden Başkan Demir, alanın altına 3 katlı konvansiyonel 200 araç kapasitesine sahip otopark üst bölüme de tarihi dokuya uygun kafe ve meydan inşa edileceğini açıkladı.

Daha sonra hentbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında antrenman sahaları, fitness salonu, olimpik yüzme havuzu, sauna, Fin hamamı ve resmi turnuvaların yapılabileceği 1160 seyirci kapasiteli müsabaka salonunun bulunacağı İlkadım Spor Kompleksi’ndeki temel inşaat çalışmalarını da inceleyen Başkan Mustafa Demir, “Spor, bizim en çok önem verdiğimiz hizmet alanlarımızdan birisi. Bu proje üzerinde hassasiyetle duruyoruz. 3 katlı ve devasa bir yatırım. Samsun’u geleceğe taşıyacak birçok proje tek tek hayat buluyor. Samsun, eğitimde, sağlıkta, her alanda geleceğin en vizyonlu, en gelişmiş şehirlerinden biri olacak" şeklinde konuştu.

Ardından Toybelen’e geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projede gelinen son durum ile ilgili bilgi aldı. “Tüm çabamız esnafımız daha nezih daha ferah bir iş yerinde çalışsın” diyen Başkan Demir, "2023 yılında tüm esnaflarımızın yeni yerlerine geçmesiyle tarihi dönüşüm süreci başlayacak. Taşınmanın ardından sanayi sitesini kamulaştırarak yıkacağız. Böylelikle şehrimizde uzun yıllardır konuşulup çare aranan Gülsan Sanayi Sitesi sorunu da ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.