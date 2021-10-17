Başkan Demir: “İşimizi aşkla yapıyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun için durmadan, yorulmadan çalıştıklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün AK Parti kadrosu sürekli sahada çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle aşkla çalışan yorulmuyor. İşin sırrı burada. Biz işimizi aşkla yapıyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentin her köşesinde hizmetlerinin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Birçok soruna neşter vurduklarını ve yapılan yatırımlarla birçok konuyu da Samsun’un gündeminden çıkaracaklarını dile getiren Başkan Demir, 20 yıldır bu şehre hizmet ettiğini ifade ederek, “Bana ‘Çok yoruluyorsun, hep sahadasın’ diyorlar. Biz milletvekilliği döneminde de böyleydik, bakanlık döneminde de. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün AK Parti kadrosu sürekli sahada çalışıyor. Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle aşkla çalışan yorulmuyor. İşin sırrı burada. Biz işimizi aşkla yapıyoruz. Dolayısıyla yorulmuyoruz. Hafta sonlarında ilçelerdeyiz. Yaptığımız hizmetleri yerinde inceliyoruz. Hizmet götürdüğümüz yerlerde halkımızın yüzündeki mutluluğu görünce tüm yorgunluğumuz gidiyor. Korona virüsüne yakalandığımda evdeydim. Can sıkıntısından odanın içinde döndüm durdum. İşleri telefonla takip ettim. Böyle bir gayretin içindeyiz” şekilde konuştu.

“Seçim döneminde ne söylediysek hepsi üzerinde çalışıyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Olmayacak, yapılmayacak hiçbir proje yok. Hepsini hayata geçireceğiz. Bunların bir kısmı süreç itibarıyla gelecek döneme sarkacak. Elhamdülillah çalışmalarımızı adım adım götürüyoruz. Kent merkezinde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz. Otopark sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ile adım adım mahallelerimizi dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Saathane Meydanı ve Subaşı’nda çalışmaların iyi bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Demir, şunları söyledi:

“Tüm sorunları çöze çöze geliyoruz. Kıranköy’de bin 400 konutluk kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Mülkiyetleri oraya taşıyıp insanlarımızı nakledip eski konutları yıkacağız. Doğru ve güzel bir kent planlamasıyla otoparkı ve yaşam alanları olan yeni konutlar inşa edeceğiz. Samsun’un 946 kırsal mahallesi var. Tamamının altyapı sorununu bitireceğiz. Seçim döneminde bunların tamamının hesabını yapıp yolunu yapmaya karar verdik. 5 yıl içinde bitirmeye söz verdim. 2023 yılının sonuna kadar tamamını bitiyoruz. Genişletmeyle birlikte kaliteli bir şekilde asfalt yapıyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Tüm mahallelerin içme suyu meselesini de çözüyoruz. Arıtmaları büyütüyoruz. 30 milyon TL maliyetle Havza’ya içme suyu arıtma tesisi kuruyoruz. Tüm ilçe kaliteli su tüketecek. İlçelerin grup yollarını yapıp içme suyu sorunlarını çözdüğümüzde köyler kasabaya dönüyor. Bunun örnekleri oluşmaya başladı.”

“Samsun geleceğin şehri”

Subaşı otoparkının bitme noktasına geldiğini söyleyen Başkan Demir, Anakent İş Merkezi’ni de Ramazan ayına kadar yıkacaklarını dile getirdi. Onun yerine de otopark yapacaklarını vurgulayan Demir, “Ayrıca Cumhuriyet Meydanı için başlattığımız proje sürüyor. Akıllı şehir uygulamalarımız devam ediyor. Toybelen sürüyor. Gülsan kamulaştırılıp taşınacak. Yalı Kafe’nin olduğu alandaki yeni kültürel proje ihaleye gidilecek. Kütüphane projesi Türk-İş Eğitim Merkezi’nin yıkımıyla başlayacak. Samsun geleceğin şehri” diye konuştu.