Başkan Demir: “Her yıl ortalama bir ilçe nüfusa ekleniyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, özellikle son 20 yılda Türkiye’de mimarlık ve mühendislik alanında harika işler yapıldığını belirterek, “Bölgede nüfusu artan neredeyse tek il Samsun. Kentimizle ilgili istişare ve önerileri her zaman bekliyoruz” dedi.

Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi 6’ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapılan genel kurul toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Genel kurul toplantısında konuşan Başkan Mustafa Demir, Samsun’un bölgenin merkezinde lokomotif bir şehir olduğunu belirterek, “Bölge, hatta ülke üzerinde sorumluluğu olan bir şehir. Hayatımızın geçmişine bakalım mimarlık ve mühendisliğin ne kadar etkin olduğunu göreceğiz. Geleceğe de inşallah mimarlık ve mühendisliği ne kadar etkin ve vizyoner kullandığımızla doğru orantılı olarak yürüyeceğiz. İkisi de nitelikli bir meslek. Ayrıcalıklı bir meslek. Olmayan bir şeyi projelendirip tasarlayıp, uygulayan birde sürdürülebilirliğini sağlayan bir alan” ifadelerini kullandı.

15 bin civarında bir nüfus artışı

Başkan Demir, bölgede nüfusu artan neredeyse tek ilin Samsun olduğunu dile getirerek, aşağı yukarı yıllık ortalama 15 bin civarında bir nüfus alındığını, normalleşmeye tam geçildiğinde ise muhtemelen 20 binleri bulacağını vurgulayarak, "Yani her yıl ortalama bir ilçe nüfusumuza ekleniyor” diye konuştu.

"Her zaman istişare ve önerilere açığız”

Başkan Mustafa Demir şunları söyledi:

“Şimdi düşünün her yıl yeni bir ortalama ilçe inşa etmek durumundayız. Burada mimarlık ve mühendislik devreye giriyor. Bu tür sivil yapılanmalar bu işte en önemli noktalar. Belediyeler, kamu kuruluşları, odalar var ama bu biraz gönül işi. Özellikle son 20 yılda Türkiye’de mimarlık ve mühendislik alanında harika işler yapılıyor. Türkiye, ‘yapılamaz’ denen ‘çılgın projeler’ diye ifade edilen mühendislik harikası hem projelendirmede hem de uygulamada dünyaya da öncü oluyor, örnek oluyor. Samsun da bu konuda etkin ve güçlü şekilde Türkiye’nin geleceğinde yer almak durumunda. Toplantı yaparken genç arkadaşlara diyorum ki; ‘şehrin bir yerinde yolda giderken kafanızdan bir proje geçti, bunu getirin.’ İnanın öyle güzel projeler geliyor ki genç, KPSS ile yeni aldığımız arkadaşlarımızdan. Arkadaşlar bu sizin için de geçerli. Her birimiz bir değeriz. Bu şehir bunu uygulamaya açık. Bu şehir bu konuda Türkiye’nin en avantajlı şehirlerinden birisi. Bunu unutmayalım. Her zaman istişare ve önerilere açığız.”