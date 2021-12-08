Başkan Demir: “Çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacak bir yer bulamama riskiyle karşı karşıya"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘Karadeniz Havzası Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada sıfır emisyon ve atık konusuna değinerek, “Bugünden tedbir almazsak, çocuklarımız ve torunlarımız çok büyük risk altında. Yaşayacak bir yer bulamama riskiyle karşı karşıya” dedi.

"Karadeniz Havzası Döngüsel Ekonomi Çalıştayı" bugün bir otelde başladı. 8-9 Aralık tarihleri arasında 2 gün sürecek çalıştay ile Samsun’da sanayi, tarım ve çevre başta olmak üzere tüm sektörlerden üreticiler ve kamu kurum temsilcileri bir araya gelecek. Burada döngüsel ekonomi ve atık yönetimi konuları ele alınacak.

Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği programı kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna ve Gürcistan’dan kurumların ortaklığında yürütülen projede Türkiye’den Samsun Büyükşehir Belediyesi ortak kurum olarak yer alıyor. Karadeniz Havzası Döngüsel Ekonominin Bilimsel Projesi, 23.03.2021- 22.07.2023 tarihleri arasında 28 ay süre ile uygulanacak.

Proje kapsamında geliştirilecek olan faaliyetlerle Karadeniz havzasında ‘Döngüsel ekonomi’ modelinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ürünlerin üretim sürecinde ve sonrasında mümkün olduğunca sürdürülebilir şekilde ekonomik değer olarak korunduğu ve atık üretiminin en aza indirildiği bir model olarak açıklandığı döngüsel ekonomi ile verimliliğin artırılması hedefleniyor.

2 gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sıfır emisyon hedefine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerin 76.Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sıfır emisyon ve Paris İklim Anlaşmasına değindiğini ifade eden Başkan Demir, “Bu çalıştay bir farkındalık oluşturacak. Sıfır emisyon hedefine ulaşmak için ilgili kurumlarımızın imkan ve kabiliyetlerini en iyi şekilde kullanmaları gerekir. Bu hedefe ulaşma noktasında çaba sarf etmemiz gerekiyor” dedi.

“Sanayi üretim merkeziyiz”

Samsun’un Karadeniz havzasının en önemli noktasında yer alan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Demir, “Burası dünyada dikkat edilmesi gereken bir doğaya sahip. Biz bu misyona uygun çalışmaları öncü olarak yapmalıyız. Bunun bilincindeyiz. Samsun önemli sanayi üretim merkezi. Yeni oluşturduğumuz sanayi alanlarıyla birlikte daha da gelişiyor ve artacak. Üretim merkezlerimiz artıyor. Bütün bu çalışmalara belediye olarak neye bakmamız lazım. Toprağı, suyu ve havayı bütün canlıları koruyacak tedbirleri almak zorundayız. Üretim yaparken oluşan atıklardan başlamak üzere çok ciddi vizyonel bir projeyi, planı, çalışmayı hayata geçirme noktasında gayret etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili biliyorsunuz bizim katı atık depolama tesisimiz Türkiye’deki en iyilerden biri. Bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dünyada bu alanda imkan ve kabiliyetlerini en fazla kullanan bakanlık olduğuna değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bakanımız Murat Kurum ve ekibi hem maddi hem de teknik güç, vizyon ve proje olarak büyük bir odaklanma içerisinde. Ülke genelinde çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülüyor. Biz de buna ayak uydurma ve katkı sağlama noktasında büyük bir bilinç oluşturmak durumundayız” diye konuştu.

“Kullanılan her ürün tasnif edilmeli”

Suyun kirletilmemesi noktasında da uyarılarda bulunan Başkan Mustafa Demir şunları söyledi:

“Kullanılan suyu denize deşarj ederken arıtarak vermek durumundayız. Kullandığımız her türlü ürünü tasnif ederek, ayırarak toplamak durumundayız. Olabildiğince çok az miktarını toprağa gömüp diğerlerini tekrar geri döndürmek zorundayız. Atık oluşturma konusundaki bilinci bizim en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Samsun’da atık konusunda vatandaşımızın bu işe katkısını maksimum düzeye çıkarmak zorundayız. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğinde, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin koordinasyonuyla inanıyorum ki bu konuda çok büyük mesafe kat edeceğiz. Biz buna hazırız. Yerel yönetimlerimiz bu konuda bilinçli. Teknik kapasiteleri yeterli. İmkan ve kabiliyetlerinin yerinde olduğunu düşünüyorum.”

“Öncü ve örnek olmalıyız”

Samsun’un Türkiye’nin ikinci büyük üretim havzasına sahip olduğunu da vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugünden yarına çocuklarımıza bu konuda çok büyük mesafe kat ettirmeliyiz. Öncü ve örnek olmuş bir Samsun’u hep birlikte inşa etmek durumundayız. İnşada sadece fiziki inşayı anlamayalım. Çocuklarımızın duygu dünyasını, akıl işleyişini daha çok kast ediyorum. Adnan Menderes Bulvarını her gün temizliyoruz. Özellikle yazın ertesi gün bir bakıyorsunuz, çekirdek kabukları yerlerde. Sanki bir gün önce hiç temizlik yapılmamış gibi. Bu farkındalığı artırmamız gerekiyor. Bu iş her şeyden daha önemli. Sıfır emisyon hedefi çok önemli. Bu hedefe ulaşılmazsa, çocuklarımız ve torunlarımız çok büyük risk altında. Yaşayacak bir yer bulamama riskiyle karşı karşıya. Bu çalışma bunun için çok önemli” şeklinde konuştu.

Çalıştaya ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Abdullah Gökbilgin de katıldı.