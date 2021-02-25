Başkan Demir: “Aydınlatmalarımızı yenileyeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tüm parklarımız ve bulvarlarımızda tasarruflu sensörler kullanarak aydınlatmalarımızı yenileyeceğiz. Kent mobilyalarımızda özellikle kendi tükettiği enerjiyi üreten bir sistem kuracağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, birimlerle yaptığı değerlendirme toplantısına devam ediyor. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı ile toplantı yapan Başkan Demir, çalışma arkadaşlarından beklentilerini dile getirdi. Genel Sekreter İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak ve Daire Başkanı Birnaz Özgören’in de katıldığı toplantıda Samsun’un Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Başkan Demir, tüm çalışanlarla birlikte verimliliği artırmak, alınan kararların en güzel ve hızlı şekilde yürütülmesi için sırt sırta vererek çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam edeceklerini kaydetti.

Samsun’un kıymetli bir araziye sahip olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Demir şöyle konuştu:

“Her biriniz millet adına belediye adına sorumlusunuz. Bulunduğunuz yere vaziyet edeceksiniz. Vatandaşın derdini dinleyeceksiniz, belediyenin ona yapması gereken işi layığı ile yerine getireceksiniz. Bu hepimizin sorumluluğu. Her konuda daha özverili çalışmamız, çok daha fazla projeye imza atmamız gerekiyor. Samsun’un her mahallesinde ve sokağında vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde aileleriyle birlikte istedikleri yere ulaşabilmelerini temin etmek bizim ve emniyetimizin görevidir. Şu anda ASELSAN ile yeni bir çalışma üzerinde çalışıyoruz. Tüm parklarımız ve bulvarlarımızda tasarruflu sensörler kullanarak aydınlatmalarımızı yenileyeceğiz. Kent mobilyalarımızda özellikle kendi tükettiği enerjiyi üreten bir sistem kuracağız.”