Başkan Demir: "100. Yıl Bulvarı’nı yeniden ihya edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kent merkezindeki yatırımların başladığını belirterek, “Şehrimizin her noktasındaki otopark sorununu mekanik otoparklarla çözüyoruz. Projelerini bitirdik, tek tek ihaleye çıkıyoruz. 100. Yıl Bulvarı ile ilgili de proje hazırladık. Orayı yeniden canlandırarak, ihya edeceğiz” dedi.

Samsun’da 2021 yılının proje yılı olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ortaya koydukları yatırımları tek tek hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Saathane ve Subaşı meydanlarının yeni konseptleriyle tarihe ışık tutacağını, turizme canlılık getireceğini belirten Başkan Demir, bunların dışında Anakent İş Merkezi’ni bu yıl yıkacaklarını, Cumhuriyet Meydanı ile ilgili proje çalışmalarına da başladıklarını vurgulayan Başkan Demir, “Trafik sorunundan yeni sanayi alanlarının oluşturulmasına, yeşil alanların sayısının artmasına, altyapıdan üst yapıya kadar tüm yatırımlarımız titizlikle sürüyor” diye konuştu.

Kent merkezindeki yatırımlar başladı

Mekanik otopark projelerine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Şehrimizin her noktasındaki otopark sorununu mekanik otoparklarla çözeceğiz. Projelerini bitirdik, tek tek ihaleye çıkıyoruz. 19 Mayıs Caddesi’nden girip yeni bir tasarımla düzenleyeceğiz. 100. Yıl Bulvarı ile ilgili proje hazırladık. Orayı da yeniden canlandırarak, ihya edeceğiz. Kent merkezindeki yatırımlarımız başladı ve devam edecek. Kentsel dönüşümde Cedit Mahallesi’nden Yenidoğan Mahallesini de içine alarak Canik’e kadar olan çanak, komple yeniden yapılacak. Zor mu? Evet. Ama yapılabilir. İnsanlar yapılanı, güzelliği gördükçe memnun oluyor” ifadelerini kullandı.

Samsun’un tüm yol sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını dile getiren Başkan Demir, “SASKİ olarak iyi gidiyoruz. Çok ağır ve büyük maliyetli yatırımlara giriyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Bafra Yolu’nun altında SASKİ ekipleri şuan çalışıyor. Bu sene altyapıyı bitirip fen işleri üst yapıya girecek. Pırıl pırıl yapacağız. Gülsan taşınınca o alanı göletleriyle birlikte yaşam alanına dönüştürüp Doğu Park’a köprüyle geçip oraları da yeniden projelendirip farklı bir konsepte kavuşturacağız. Projesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki camiyi çalışan ekip çalışıyor. Gaziosman Paşa ve Soğuksu mahallelerinin kentsel dönüşüm planlamalarını bu yıl bitireceğiz. Yalı Kafe projesi hazır. Çok güzel bir botanik bahçe içinde kurulacak. Herkese açık olacak. Çok kaliteli bir yer haline gelecek. Projeyi bakanlığımıza yaptıracağız. Ailelerinizle gitmek isteyeceğiniz, gittiğinizde ise gün boyu kalarak keyifli anlar yaşayacağınız bir yer olacak. 3 ayrı yapıdan oluşacak. O bölgeye bir de turizm amaçlı tek mağazalı bir çarşı yapacağız. Ülkemizin en nezih projelerinden birisi olacak. Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yerinde Aile Yaşam Merkezi inşa edeceğiz. Tarihi dokuyu restore edip yeşillikler içinde çok şık bir proje olacak. Çizimlerine başladık. Aynı ekibe burayı da çalıştırmayı planlıyoruz.”

İlçelere büyük yatırım

Türkiye’nin en büyük kütüphanesini Atakum’da inşa edeceklerini hatırlatan Başkan Mustafa Demir, “Salıpazarı ve Ayvacık’taki mahalle yolları bu sene bitecek. Havza-Vezirköprü duble yolunun inşasına bu sene başlanacak. Canik’te 15-20 kilometre uzunluğunda yeni bulvar açacağız. Güzergahlarımızı belirledik. Mert Irmağı’nı da Samsun’un en güzel destinasyonu haline getireceğiz. İnsanlarımızın mutlu olup güzel vakit geçirecekleri bir alana dönüştüreceğiz. Canik’te yeni bir plan hazırlayıp bu ilçemizi modern ve yaşanabilir bir hale dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Samsun’a yeni bir vizyon katmak için girmediğimiz yer kalmayacak. Ama bunlarla ilgili çok koşturmak ve çalışmak gerekiyor” dedi.