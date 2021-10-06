Son Dakika
Bakan Koca: “Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.”
Bakan Koca: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız.”
Bakan Koca: “Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetl
Bakan Koca: “Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.”
Balıkçıdan 35 kilo balık çalan şüpheli tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde bir balıkçıdan çeşitli cins 35 kilo balık çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SAMSUN 06.10.2021, 17:16
Samsun’un Bafra ilçesinde bir balıkçıdan çeşitli cins 35 kilo balık çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5 gün önce meydana gelen olayda, Büyük Pazar Yerinde bulunan bir balıkçıdan bin 500 lira değerinde 35 kilo balık çalındı. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kimliğini belirledi. Kimliği tespit edilen A.O., dün Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sedde Yolu’nda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kaplı Cezaevine gönderildi.