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Bafra’da uyuşturucuya geçit yok
SAMSUN'UN BAFRA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN BASKINLARDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
SAMSUN 10.10.2020, 06:22
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Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan baskınlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Lengerli Mahallesi ve ilçe merkezinde 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız, tabanca, 27 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, plastik bidon ve poşetlerde istiflenmiş 5 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.K, A.D., R.K ve S.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan M.K. cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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