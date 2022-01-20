Bafra’da tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı

Samsun Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde, tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bafra Ziraat Odası’nda yapılan toplantıda TARSİM Samsun Bölge Müdürü Mehmet Halis Yamak, devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Üreticilerimiz, ürünlerini sigorta yaptırmak suretiyle (dolu, sel, su baskını, fırtına, hortum, heyelan, deprem) tabii afetlerin getireceği zararları karşılayabilmektedir. Bahsi geçen doğal afetler için yapılacak sözleşmelerde çiftçimizin ödemesi gereken primin en az yüzde 50’si devletimiz tarafından karşılanmakta olup yaşanan afet sonrası, hasar nedenine göre meydana gelen zararın yüzde 92’ye kadar olan kısımları da TARSİM tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca köy bazlı kuraklık verim sigortasında yüzde 70 oranında, meyvecilikte hassas bir konu olan don riskine karşı devlet desteği yüzde 67 oranında pirim desteği verilmektedir. Sigorta kapsamında yer alan ürünler, bitkisel ürün sigortası, köy bazlı kuraklık verim sigortası, sera sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık sigortası” dedi.

Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, birlik başkanları ve muhtarlar katıldı.