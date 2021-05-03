banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İncirlik'ten Beylikdüzü'ne metro hattı geliyor
İncirlik'ten Beylikdüzü'ne metro hattı geliyor
Camide utandıran görüntüler!
Camide utandıran görüntüler!
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!
Ünlü filozof Habermas'dan BAE'nin ödülüne ret!

Bafra’da şehir merkezinde denetimler sıklaştı

Samsun’un Bafra ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde itibaren bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

SAMSUN 03.05.2021, 13:09
Bafra’da şehir merkezinde denetimler sıklaştı

Samsun’un Bafra ilçesinde tam kapanmanın ilk gününde itibaren bir çok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.

Pandemi nedeniyle yurt genelinde uygulanan tam kapanmanın başlamasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktalarında araçları ve yayaları kontrol eden polisler, izin belgelerini kontrol etti. Kontrol noktalarında ve ilçe merkezinde açık olmaması gereken iş yerlerine yönelik sıkı denetimler yapılırken, muafiyeti bulunmayanlara idari para cezası yazılması için tutanak tutuldu.
Yorumlar (0)
24°
açık