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Bafra’da huzur operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde, huzur operasyonu kapsamında sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

SAMSUN 25.09.2021, 05:57
Bafra’da huzur operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde, huzur operasyonu kapsamında sabit noktalarda ve umuma açık alanlarda denetimler yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile halkın güven ve huzurunun devamının sağlanması amacıyla, polis ekiplerince huzur operasyonu gerçekleştirildi. Halka açık mekanlarda ve eğlence yerlerinde yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda güvenlik görevlisi yer aldı. Yapılan uygulamalarda 230 araç kontrol edilirken, 900 şahıs GBT sorgusundan geçirildi.1 şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapılırken, 1 araca da dur ihtarına uymamaktan ceza yazıldı. 2 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 kapalı mekana sigara yasağını ihlalden, 1 mekana izinsiz işçi çalıştırmak ve 1 mekana da konsomatris çalıştırmaktan idari işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın güven ve huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

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