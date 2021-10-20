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Bafra’da ‘güvenlik’ masaya yatırıldı

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Bafra Öğretmenevi’nde yapıldı.

SAMSUN 20.10.2021, 15:10
Bafra’da ‘güvenlik’ masaya yatırıldı

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen başkanlığında Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Bafra Öğretmenevi’nde yapıldı.

İlçenin genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer brifing verdi. Toplantı sonunda Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen katılımcılara mikrofon uzatılmasını sağlayarak istek-dileklerini dinleyerek çözüm noktasında notlar aldırdı.

Sekretaryasını Bafra Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nin yaptığı toplantıya, kurum amirleri, okul aile birliği başkanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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