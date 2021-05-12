Bafra’da 400 aileye destek

Samsun Bafra Umut Derneği Ramazan ayında 400 aileye destekte bulundu.

Pandemi surecinde karantina altında bulunan ailelere hayırsever vatandaşların destekleriyle 400 aileye ulaşan Bafra Umut Derneği (BAFUMDER), Ramazan ayı dolayısıyla insanların dini vecibelerini yerine getirmelerine de yardımcı oldu. Verilen destekleri ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırarak gönüllülük esasına göre çalışmalarını sürdürdüklerini belirten dernek başkanı Hülya Yangın Ertekin, "2021 Ramazan ayında görevimizi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Derneğimize destek olan gönüllü arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.