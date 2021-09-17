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Bafra’da 2 ruhsatsız tabanca ve bin 500 mermi ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ve bin 500 mermi ele geçirildi.

SAMSUN 17.09.2021, 21:50
Bafra’da 2 ruhsatsız tabanca ve bin 500 mermi ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ve bin 500 mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Fatih Mahallesi Büyükpark önünde uygulama yapan ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. LF.K.’ye ait araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet dolu şarjör ve bin 500 adet mermi ele geçirildi. Şahsa 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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