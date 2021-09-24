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Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma tarafından satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

SAMSUN 24.09.2021, 17:01
Bafra’da 10 kilo kubar esrar ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma tarafından satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, İkizpınar Mahallesi’nde bir evde esrar maddesi bulunduğu, U.D.(30) isimli şahıs tarafından küçük paketler halinde piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı. Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada kurutulup bidonlara istiflenmiş vaziyette satışa hazır 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli U.D.’nin yakalanması için Bafra JASAT ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekiplerince çalışma başlatıldı.

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