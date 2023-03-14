Bafra Devlet Hastanesinde Tıp Bayramı kutlandı

Samsun Bafra Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Bafra Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle tören düzenlendi. Törende pandemi sürecinde ve yıkıcı deprem felaketinde hayatını kaybeden sağlık çalışanların anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Geleneksel pasta kesiminin ardından tören sona erdi.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç yaptığı konuşmada, “Hep bir arada olabildiğimiz nadir günlerden birini yaşıyoruz. Bugün bizim bayramımız, Bafra Devlet Hastanesinin bu güzel ortamında bulunmaktan ve insan yaşamını her şeyin üstünde tutan, tüm güç koşullara karşın özveriyle çalışan doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı coşkusunu paylaşmaktan duyduğum mutluluğu öncelikle belirtmek istiyorum. Polikliniklerimiz, ameliyathanelerimiz yoğun bakımlarımız, servislerimiz, laboratuvarlarımız, doğumhanemiz, diğer destek birimlerimizle kocaman bir ordunun neferleriyiz. 2022 yılında hastanemizde 1 milyon 12 bin 256 hastamıza poliklinik hizmeti verdik, 16 bin 38 hastamızı servislerimizde yatırarak tedavi ettik, 23 bin 388 hastamızı ameliyat ettik, bin 41 bebeğimize dünyaya hoş geldin dedik. Yetmedi sağlık turizminde bizde varız dedik yetmedi çevre illerden ve ilçelerden gelen personellere eğitim verebiliriz dedik ve başladık. Bunların hepsi siz değerli meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarımın sayesinde oldu. Bu kutsal saygın ve onurlu mesleği seçen, kendini insanlığa adayan tüm doktorlarımıza ve sağlık personelimize yurttaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Törene hastane yöneticileri, doktorlar ve tüm sağlık çalışanları katıldı.