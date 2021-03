Atakum’dan yüzlerce minik öğrenciye sürpriz hediye

Atakum Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemine önceki haftalarda başlayan kırsal mahalle okullarındaki minik öğrencilere palyaço eşliğinde hediye sürprizi yaptı. Birçok okulu ziyaret ederek miniklerin yüzünü güldüren ekipler, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin de mektubunu öğrencilere ulaştırdı.

Atakum Belediyesi, birkaç hafta önce yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencileri minik hediyelerle mutlu etmeye devam ediyor. Okulun ilk gününde öğrencileri hediyelerle buluşturan ekipler hafta boyunca okul ziyaretlerine devam ederek miniklerle bir araya geldi. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde; Özören, Sarayköy, Taflan, Çatalçam, İncesu, Kamalı, Altınkum ilk ve ortaokullarında yüzlerce öğrenciye dokunan Atakum Belediyesi, içerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eseri, kalem, boya, boyama kitabı, silgi, açacak, defter, zeka oyunları, ahşap oyuncak, kışlık ayakkabı ve maske gibi hediyeler olan paketleri ulaştırdı. Ekipler aynı zamanda Çobanlı Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi’ne de kitap bağışlayarak öğrencilerin ders çalıştığı mekanı yeniden düzenledi.

“Kalbinizdeki eğitim aşkı ve doğa sevgisi daim olsun”

Hediyeler karşısında büyük sevinç yaşayan öğrencilere paketlerdeki bir diğer sürpriz Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin mektubu oldu. Başkan Deveci, öğrencilere seslendiği mektubunda, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte her ne kadar birbirimizden fiziksel olarak uzak kalsak da, Cemil amcanız sizleri hiç unutmadı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak akıl ve bilimin ışığında sizler bizim geleceğimizsiniz. Şartlar ne olursa olsun, her durumda, her fırsatta biz, Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği siz gençlerin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Kalbinizdeki eğitim aşkı ve doğa sevgisi daim olsun” ifadelerini kullandı.