Atakum Belediyesi’nden Türkiye’nin en büyük dijital gençlik forumu

Atakum Belediyesi, Türkiye’nin en büyük gençlik forumu olan Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’nu 19-20 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirecek. 102 öğrenciye de burs imkanı sağlayacak forumla ilgili Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Yaklaşık 5 bin gencimizi dijital ortamda dünyanın ve Türkiye’nin tanınmış sanat, yazın, kültür ve siyaset insanlarıyla buluşturacağız” dedi.

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Türkiye’nin en büyük gençlik forumunu hayata geçiriyor. Dünyanın her yerinden 5 binin üzerinde gencin katılacağı Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’nda 19 Mayıs’ın 102. yılına yakışır heyecan ve coşku olacak. Katılımcı gençler, forumda Türkiye’nin yetiştirdiği birbirinden değerli 55 konuşmacı, bin profesyonelle 10 binden fazla birebir görüşme yapacak; alanında öncü isimler de gençlerle gerçekleştireceği panellerle geleceğe ışık tutarak genç beyinlere ilham verecek.

Gençler uzmanlarla buluşuyor

Türkiye’nin en büyük gençlik forumunu hayata geçirecek Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’nda, birebir görüşme ve paralel oturumların yapılabildiği bir etkinlik platformu olan www.dealroomevents.com üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. İş, müzik, spor, sanat, girişimcilik, dijital, kent yönetimi, sağlık gibi pek çok dalda “Işık Tutanlar” forumunda katılımcı gençler 15 dakikalık birebir görüşmeler gerçekleştirirken, 19 dakikalık “İlham Verici” konuşmalar bölümünde de alanlarında uzman kişilerin deneyimlerinden faydalanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı akşamında ise Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’nda bayram kutlaması gerçekleştirilecek. 19.19’da okunacak İstiklal Marşı’nın ardından sürpriz konserler katılımcılarla birlikte olacak. Etkinliğe www.yuzyılınrotasi.com üzerinden kayıt olunurken; Deal Room Yüzyılın Rotası E-Stadyumu, Atakum Belediyesi resmi Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch ile Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin resmi Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından ve Kanat ATA YouTube kanalından yayınlar yapılacak.

102. yılda 102 öğrenciye burs

Yüzyılın Gençlik Forumu’nda, deneyim paylaşımlarının yanı sıra katılımcı şirketlerle yapılacak sponsorluk anlaşmaları neticesinde 102 gence yeni yüzyıla güçlü adımlar atabilmeleri için burs imkanı da sağlanacak.

Yüzyılın rotasını takip ediyoruz

Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’nun bütün katılımcılara fayda sağlamasını dileyen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Önceki yıl, Yüzyılın Rotası isimli dijital bir program uygulamıştık. İstanbul, Samsun, Ankara, İzmir’i kapsayan Kurtuluş Yolu’nu ve Ulu önder Atatürk’ün Kurtuluş Yolu’ndaki sürecini takip etmiştik. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okumuştuk. Çok değerli tarihçiler, yazarlar 19 Mayıs 1919’un ruhunu tüm dünyaya bir kere daha anlatmıştı. Bu kent 19 Mayıs’ın 102. yılında da farklı bir şekilde yüzyılın rotasını takip ediyor. Biz, dijital platformda dünyanın ve Türkiye’nin değişik yerlerinden yaklaşık 5 bin genci, dünyanın ve Türkiye’nin tanınmış sanat, yazın, kültür ve siyaset insanlarını buluşturuyoruz. Onların yaşam öykülerini, yol haritalarını anlatabilecekleri eş zamanlı platformlar, birtakım sınıflar, konferans salonları kısaca birebir iletişim alanları oluşturduk. Tanınmış, bilinen insanlar ve gençler, hem kendi sorularını soracaklar hem de bu şekilde yaşam öykülerini yol haritalarını kendilerine rehber edinebilecek diyaloglar geliştirecekler. 19 Mayıs bizim için önemli. Cumhuriyetin temelleri de bu kentte o tarihte atıldı. O tarih itibarıyla Türkiye’nin önü açıldı, Cumhuriyetin ilkeleri, kuruluş süreci o tarihte başladı. Samsun’a değer katan gün, 19 Mayıs 1919. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün benim doğum günüm 19 Mayıs’tır dediği bizim kentimizi dünya siyaset sahnesine taşıyan günlerden bir tanesi ve onu çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

8 milyon kişiye ulaşmıştı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığının öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Atakum Belediyesi iş birliğinde önceki yıl yapılan ’Yüzyılın Rotası’ dijital kutlama programı, 16-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bandırma Vapuru’nun 101 yıl önce gerçekleştirdiği bağımsızlık yolculuğunu sanal ortamda canlandırmıştı. Ünlü tarihçilerin, sanatçı ve yazarların da katıldığı Yüzyılın Rotası, 4 günde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaşmıştı.