Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Samsun’da yapılacak

28 Kasım’da Samsun’da düzenlenecek Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda 67 sporcunun yarışı nefes kesecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu’nun organizasyonuyla gerçekleştirilen Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası, Samsun’da başlıyor. Türkiye’nin Artistik Puz Pateni’nde en iyi 67 kız ve erkek sporcusunun madalya için mücadele vereceği şampiyona, 26 ve 28 Kasım tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilecek. Müsabakalar, Batı Park’taki İlkadım Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Buz Pateni Federasyonu Karadeniz Bölge Sorumlusu Davut Numanoğlu, spor kenti Samsun olarak bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayelerindeki son derece modern tesislerin her türlü şampiyona için hazır olduğunu belirten Numanoğlu, “Federasyonumuzun Samsun’u tercih etmesinde tesislerimizin varlığı en önemli nedendir. 4 gün boyunca Türkiye’nin artistik buz patenindeki en elit sporcularını şehrimizde ağırlayacak, bu büyük şampiyonada nefes kesen gösteriler izleyeceğiz” dedi.

Samsunlulara da seslene Davut Numanoğlu, şunları söyledi:

“Cumartesi ve pazar günü başlayacak ana yarışmalarda sporcularımız hünerlerini sergileyecek. Samsunlu hemşehrilerimizin bu gösterileri ve büyük heyecanı kaçırmamalarını istiyor, onları İlkadım Buz Sporları Salonu’na bekliyoruz.”