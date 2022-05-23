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Aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde ’alıkoymak’ suçundan aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.
SAMSUN 23.05.2022, 20:07
Samsun’un Bafra ilçesinde ’alıkoymak’ suçundan aranan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 12 yaşındaki kız çocuğu yeğenini alıkoymak suçundan aranan B.D.’nin aracını durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayan B.D, olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan şahsın peşine düştü. 15 kilometre mesafede bulunan Karpuzlu Mahallesi’nde aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalışan B.D., belinde bulunan silahı tarlaya attı. B.D. yaya olarak devam eden kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.