Ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Osman A. idaresindeki 55 ABC 19 plakalı ambulans ile kavşaktan dönüş yapan Bekir Y’nin kullandığı 34 DVZ 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan görevli sağlık personelleri Elif Ö. ve Eda B. yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.