Alaçam’da kubar esrar ele geçirildi

Samsun’un Alaçam ilçesinde bin 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçkün Mahallesi’nde ikamet eden H.T. isimli şahsın esrar elde etmek üzere kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şahsın evinde ve bahçesinde yapılan arama neticesinde bin 200 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.