Alaçam’da karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi

Samsun’un Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan yol kontrolünde karantina ihlali yapan şahıs yurda gönderildi.

Fatih Mahallesi Göçkün yolunda yol kontrolü yapan polis ekipleri, A.K.(47) isimli şahsın HES kodunu kontrol etti. Temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği tespit edilen A.K’ye toplam 3 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı. Şahıs, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.