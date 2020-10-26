Alaçam’da adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince esrar maddesi, tabanca, terazi ve fişek ele geçirildi.

Alaçam İlçe jandarma, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapılmasını engellemeye yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Zeytin Mahallesi’nde yapılan aramada, 5 bin 296 gram kubar esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 59 adet 7,65 mm fişek, 250 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Alaçam Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.