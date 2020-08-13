banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...

AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN AFAD) VE SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE AFAD GÖNÜLLÜLERİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ.

SAMSUN 13.08.2020, 10:00
4
AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Samsun AFAD) ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi verildi.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzaktan eğitimlerini tamamlayan gönüllülere yönelik yüz yüze eğitimlere başladı. Bu eğitimlerin ilki olan sertifikalı “ilk yardım eğitimi” Samsun Valiliği onayı ve katkılarıyla Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliği ile düzenlendi. 11-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen eğitim 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ücretsiz olarak gönüllülere verildi. Eğitimin teorik kısmı korona virüsü salgını süreci tedbirleri kapsamında internet aracılığı ile uzaktan gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci günü gönüllüler yüz yüze eğitim ve uygulama sınavına tabi tutuldu.

Eğitimde ilk yardımın herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş kişiye, olay yerinde ve sağlık personeli gelinceye kadar durumunun kötüleşmemesi amacıyla eldeki olanaklar ile ilaçsız müdahale olduğu kaydedildi. Bu kapsamda ilk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceği de vurgulandı. Acil tedavi ve ilk yardımın farkı üzerinde durulan eğitimde, acil tedavinin işinin uzmanları tarafından yapılan her türlü ileri teknik ve ilaç kullanımı gerektirdiği belirtilirken ilk yardımın ise bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahale olduğu dile getirildi. Eğitimde gönüllüler, ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, tam tıkanıklıklar, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, hayvan ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hemlik manevrası konusunda önce teorik bilgi, daha sonra uygulamalı eğitimler aldı.

Yaşatmak için yaşa presibi

AFAD ’gönüllülük sistemi’ ile afet ve acil durumlar için AFAD’a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmeyi amaçlıyor. Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazanılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesi ’gönüllülük sistemi’ ile hedefleniyor. Bu sayede afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararın en aza indirilerek toplumun afet ve acil durumlara daha dirençli hale gelmesi amaçlanıyor.

Samsun’da 2 bin AFAD gönüllüsü

“Ben olmasam ne olur demeyin... Siz varsanız çok şey olur!” sloganıyla tüm Türkiye’de gönüllü sayısını arttırmayı hedefleyen gönüllülük projesi kapsamında Samsun’da 2 bin gönüllü bulunuyor. Samsun AFAD gönüllü sayılarını artırmayı ve gönüllülerin eğitimlerini tamamlayarak “uzmanlık seviyesi”ne ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor. AFAD Gönüllülerine düzenlenen yüz yüze eğitimlerin uzaktan eğitimini tamamlayan gönüllülerle devam edecek. AFAD Gönüllülük sistemine ise e-devlet üzerinde başvuru yapılabiliyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:27
Güneş 06:05
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:13
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25