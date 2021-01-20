Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından ‘Samsun Okur’ etiketiyle başlattığı kitap çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan 55 kişiye kitapları teslim edildi.

Her ay düzenli olarak yapılması planlanan kitap çekilişinin ilki gerçekleştirildi. 31 Aralık 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabı Instagram’dan başlatılan kitap çekilişine 5004 yorum geldi. 75 bin 348 gösterim alan çekilişin sonuçları 10 Ocak’ta açıklandı. ‘Samsun Okur’ etiketiyle yapılan çekilişte kitap kazanan 55 kişi belirlendi. Bir kısmı kargo ile kazanan talihlilere gönderilirken, kitapların bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından adreslerine gidilerek elden teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi, her ay gerçekleştirilecek olan çekilişle 55 kişiye kitap hediye edecek.