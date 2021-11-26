45 yaşındaki avukat kalbine yenik düştü

Samsun’da 45 yaşındaki bir avukat geçirildiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun Barosuna kayıtlı 18 yıllık avukat olan Teyfik Kubilay (45), geçirildi kalp krizi sonucu kaldırıldığı özel bir hastanede vefat etti. DSİ’nin de avukatı olan Teyfik Kublay’ın bugün Samsun Büyük Cami’inde cuma namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.